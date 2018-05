Pasajul, configurat sub formă de sens giratoriu suspendat, va fi construit la intersecţia dintre Strada Prelungirea Ghencea-DJ602 şi Centura Bucureşti şi are ca scop fluidizarea traficului rutier în zonă. Proiectul va costa peste 91 de milioane de lei, fără TVA. Potrivit CNAIR în primă fază are loc demolarea construcţiilor amplasate pe culoarul de expropriere aferent Pasajului Domneşti, aflate pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale (UAT) Bragadiru, în conformitate cu autorizaţia de desfiinţare nr. 331/25.04.2018. Activităţile de demolare vor continua şi pe raza localităţilor Clinceni, Domneşti şi în Sectorul 6 Bucureşti, după... citeste mai mult

