Tunisia a obtinut primele puncte, dupa ce a castigat partida cu Panama, din ultima etapa a Grupei G.

2-1 a fost scorul intalnirii dintre cele doua nationale, eliminate inca de dinaintea startului meciului.

Intr-un meci in care miza a fost doar locul 3 in grupa, Tunisia si Panama au oferit o prima repriza slaba, incheiata surprinzator cu avantajul nationalei din America Centrala pe tabela de marcaj.

Tunisienii au intors insa rezultatul in partea secunda, dupa reusitele lui Ben Youssef (min.51), cu o reluare din careul advers, si Khazri (min.66), dupa o actiune superba a lui Haddadi.

Tunisia incheia astfel grupa pe... citeste mai mult

azi, 09:30 in Sport, Vizualizari: 42 , Sursa: Amosnews in