Ultima echipă sudamericană rămasă, Brazilia, pleacă și ea acasă Franta este prima semifinalista a Cupei Mondiale din acest an, reprezentativa pregatita de Didier Deschamps obtinand o victorie facila in "sfertul" cu Uruguay.

Partida a fost dominata cu autoritate de europeni, una in care sud-americanii au avut foarte putine sanse de a modifica tabela de marcaj.

Fara golgheterul Cavani, care l-a făcut pe Suarez de prisos, uruguayenii au inceput curajos, insa entuziasmul lor a fost domolit de francezi cu un pressing agresiv.... citeste mai mult

