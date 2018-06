Rezultatele inregistrate marti in meciurile de la Cupa Mondiala 2018, clasamentele finale din grupele C si D si programul celor doua confruntari din optimi de miercuri.

Rezultatele de marti:

GRUPA C

Australia - Peru 0-2 .Sudamericanii au căștigat primul lor meci la Cupa Mondială. Nu le-a folosi însă la nimic.

Franta - Danemarca 0-0 . Cel mai plicticos meci al Mondialului. 90 de minute nu s-a întâmplat nimic pe teren.

Clasamentul final din Grupa C: 1. Franta 7 puncte, 2. Danemarca 5 puncte, 3. Peru 3 puncte, 4. Australia 1 punct

GRUPA D

Nigeria - Argentina 1-2 .Mecid ramatic al ultimei șanse pentru argentinieni. Messi a marcat primul său gol, iar... citeste mai mult

azi, 10:06 in Sport, Vizualizari: 33 , Sursa: Amosnews in