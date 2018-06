CM-2018: Rusii au inventat un dispozitiv propriu de facut galagie!

Daca in 2010, la Campionatul mondial de fotbal din Africa de Sud, tribunele au rasunat de zgomotul strident al vuvuzelelor, spre disperarea jucatorilor din teren, in Rusia s-a inventat un nou instrument de facut galagie: "lingurele victoriei".



Inaintea Campionatului mondial de fotbal, autoritatile ruse au interzis suporterilor sa ia cu ei in tribunele stadioanelor nu numai arme, petarde sau alcool. Pe "lista neagra" au intrat, de asemenea, dronele, umbrele mai lungi de 25 de centimetri si selfie stick-uri, care ar putea rani pe cineva in... citeste mai mult