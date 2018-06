CM-2018: O eleva cu sindromul Down va da startul competitiei!

In varsta de 12 ani, Angelina Makarova, eleva la o scoala din Moscova si care sufera de sindromul Down, va da startul in meciul de deschidere a Campionatului mondial de fotbal din Rusia. Pe stadioul "Lujniki" se vor confrunta echipele Rusiei si Arabiei Saudite.



"Inaintea primei reprize a meciului, Makarova va intra pe teren in calitate de arbitru insotitor alaturi de capitanii celor doua nationale. Impreuna cu arbitrul principal, ea va stabili portile echipelor din prima confruntare a... citeste mai mult

acum 59 min. in Sport, Vizualizari: 31 , Sursa: Jurnalul National in