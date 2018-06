CM-2018: Nu luati in Rusia aparatura electronica!

Directorul Centrului national de contraspionaj si securitte al SUA, William Evanina, i-a avertizat pe suporterii americani plecati in Rusia pentru Campionatul mondial de fotbal, in legatura cu eventuale atacuri din partea hackerilor rusi sau chiar a guvernului rus.



In acest sens, oficialul i-a indemnat pe iubitorii sportului cu balonul rotund sa lasa acasa orice dispozitive electronice. "Daca intentionati sa luati cu voi telefonul mobil, o tableta sau alte asemenea aparate, este posibil sa gresiti. Orice date si informatii stocate pe aceste dispozitive pot... citeste mai mult

