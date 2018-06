CM-2018: Locuitorii unui oras din Rusia au liber in zilele cu meciuri!

Primarul orasului Soci, Anatoli Pahomov, a decis ca in zilele cand sunt programate meciuri de fotbal in cadrul Campionatului mondial, gazduit anul acesta de Rusia, locuitorii statiunii la Marea Neagra sa stea acasa.



In opinia oficialului rus, masura propusa are rolul de a asigura siguranta atat a localnicilor, cat si a sportivilor, dar si a microbistilor care vor veni sa asiste la meciurile echipelor favorite.

Prin urmare, locuitorii orasului Soci, gazda, in 2014, a Olimpiadei de iarna, vor ramane acasa in zilele de... citeste mai mult