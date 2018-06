Selecţionerul Germaniei, Jochuim Loews, s-a declarat dezamăgit de jocul echipei sale în faţa Mexicului (0-1), în partida de debut la Cupa Mondială de fotbal ediţia 2018, disputată duminică la Moscova.

"Nu am avut succes cu pasele şi am pierdut mingile într-o manieră pe care nu am mai văzut-o până acum. Am jucat cu pase scurte şi acest lucru a permis adversarului nostru să ne ia mingea cu uşurinţă. Nu am fost concentraţi", a declarat Loew la finalul jocului, informează agenţia EFE.

Selecţionerul german a subliniat că echipa... citeste mai mult

azi, 00:59 in Sport, Vizualizari: 25 , Sursa: Replica in