Franța și Peru au jucat azi în Grupa C la Campionatul Mondial din Rusia. Meciul a avut loc pe Central Stadium din Ekaterinburg și a fost transmis în direct la TVR1, TVR HD și online la tvrplus.ro.

Franța deschide scorul în minutul 35, prin golul marcat de Kylian Mbappé.

Francezii nu au mai pierdut în faţa unei echipe sud-americane din 1978, când au fost învinși de Argentina 2-1. Franţa are până acum o victorie cu Australia.

Echipele de start

Franța

Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernandez - Kanté, Pogba - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud

Rezerve: Mandanda, Areola - Kimpembe, Le citeste mai mult

