CM-2018 Fara suporteri recalcitranti in Rusia!

Pe durata Campionatului mondial de fotbal, in Rusia vor functiona o serie de noi reguli menite, potrivit organizatorilor, sa sporeasca gradul de securitate al fanilor. Astfel, in zilele in care au fost programate meciuri va fi restrictionata vanzarea bauturilor alcoolice.In plus, autoritatile vor controla preturile de cazare in hoteluri.



Ceea ce ii ingrijoreaza pe organizatorii CM-2018 sunt grupurile de suporteri recalcitranti, dornici nu atat sa urmareasca meciurile propriu-zise, cat sa se ia la bataie cu fanii adevarati ai sportului cu balonul rotund. Pentru a preveni astfel de incidente,...

