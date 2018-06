Numele său nu mai spune nimic fanilor de astăzi, dar Just Fontaine este şi acum, după şase decenii, omul care a marcat cele mai multe goluri la o singură ediţie de Mondial - 13, în 1958.

Just Fontaine, golgheterul uitat EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Fontaine adunase, până la startul Mondialului 1958, doar cinci meciuri și patru goluri. Dar, la Cupa Mondială, francezul a avut și un pic de noroc. Titularul postului era colegul său, de la Reims, René Bliard. Accidentarea acestuia l-a trimis direct în primul unsprezece. Și Just a profitat de șansă. A înscris meci de meci, și-a dus echipa până pe locul trei în lume, și a rămas cu un record... citeste mai mult

