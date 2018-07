Francezii au ajuns pentru a treia oară în ultimii 20 de ani în ultimul act al turneului final, motiv pentru locuitorii Parisului să sărbătorească. Mai mult de 20.000 de suporteri au văzut meciul cu Belgia pe un ecran gigant aflat în faţa Primăriei, iar la final au cântat imnul. De asemenea, pe străzi sau la terase, grupurile de suporteri şi-au manifestat bucuria şi au adoptat ca slogan: Suntem în finală!

Champs-Elysées a devenit apoi centrul distracţiei, acolo unde s-au adunat majoritatea fanilor. S-a cântat şi dansat, au fost lansate şi mai multe petarde, iar totul a fost ţinut sub control de peste 1.200 de poliţişti şi jandarmi.



azi, 12:13