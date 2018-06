CM-2018: Argentinienii au venit in Rusia cu tone de mancare

Echipa de fotbal a Argentinei a adus in Rusia, gazda Campionatului mondial de anul acesta, trei tone de alimente, scrie presa de la Moscova.



Pentru argentieni a fost pregatita o baza sportiva in localitatea Bronnitza, din apropierea capitalei ruse. "Jucatorii au luat cu ei toate produsele traditionale pentru Argentina, de la carne de porc si alte preparate din cane, la lapte. In total cam trei tone. Si tot din Argentina au sosit la Bronnitza bucatari care vor gati special pentru fotbalisti", a precizat presa.

