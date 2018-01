Clujul, pe lista celor şase judeţe, alături de Braşov, Sibiu, Covasna, Mureş, şi Hunedoara, care se află sub cod galben de ceaţă, luni noapte, până la ora 02.00. Atenţionările emise de Administraţia Naţională de Meteorologie sunt în vigoare de la ora 23.00 până la ora 02.00, în judeţele Braşov, Sibiu, Covasna, Mureş, Cluj şi Hunedoara.

În acest interval, se va semnala ceaţă care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

În judeţele Braşov, Sibiu, Covasna şi Mureş sunt şi condiţii de polei, scrie news.ro.





