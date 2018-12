Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Antonio Conceicao, a declarat că jucătorii sunt deja cu gândul la vacanţă şi sărbători, dar i-a avertizat că mai au o singură bătălie în acest an.

CFR Cluj va înfrunta pe FCSB mâine, la 20.00, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a 21-a a Ligii I, ultima din acest an. CFR ocupă primul loc în clasament, cu 43 puncte, iar FCSB se află pe 2, cu 40 puncte. În tur, scorul a fost 1-1. „Important e să obţinem cele trei puncte. Întâlnim un adversar care are aceleaşi obiective ca şi noi, de a câştiga, un adversar extrem de dificil. Sper ca jucătorii noştri... citeste mai mult

