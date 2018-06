Adunarea Generală a Academiei Române se va întruni, joi, pentru alegerea secretarului general al acestui for, în cursa pentru această funcţie înscriindu-se academicienii Ioan Dumitrache şi Doru Pamfil.

Pe 5 aprilie, acad. Ioan-Aurel Pop a fost ales preşedinte al Academiei Române, iar pe 20 aprilie, academicienii Victor Spinei, Răzvan Theodorescu, Bogdan Simionescu şi Victor Voicu au devenit vicepreşedinţi în acest for.

După decesul lui Ionel Valentin Vlad, pe 24 decembrie 2017, prezidiul Academiei l-a ales, pe 5 ianuarie, pe Cristian Hera în funcţia de preşedinte al acestui for, pentru trei luni, până la organizarea de alegeri.

* Născut în 21... citeste mai mult

acum 52 min. in Locale, Vizualizari: 58 , Sursa: Napoca News in