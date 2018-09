Eurodeputatul clujean Daniel Buda și-a depus candidatura azi în competiţia internă din PNL pentru un nou mandat de membru al Parlamentului European, pentru alegerile programate în mai 2019.

”Prin votul şi încrederea acordată de cetăţeni la alegerile europarlamentare din anul 2014, timp de 4 ani, am avut şi am în continuare onoarea să reprezint România în cel mai important for democratic şi anume Parlamentul European. În această perioadă, în calitate de europarlamentar, membru al Comisiilor de Agricultură şi Dezvoltare... citeste mai mult

