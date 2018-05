Cluj IT Cluster organizeaza cea de-a 5-a editie a evenimentului Cluj Innovation Days Editia de anul acesta a Cluj Innovation Days, intitulata “Breaking New Digital Grounds!” isi propune sa reuneasca la Cluj, pe 24 si 25 Mai 2018, peste 300 de participanti interesati sa dezbata subiecte legate de digitalizare, industrie, urbanizare si sustenabilitate, impreuna cu reprezentanti ai Cluj IT Cluster, Primariei Cluj-Napoca si invitati de talie nationala si internationala, cu o experienta vasta.

