Acțiuni:

• Caravana culturală – în 6 comunități locale

• Cluburi de educatie nonformală, -120 de elevi + 240 de parinți.

• Grup de lucru”Școala și comunitatea parteneri pentru educație”, cu 60 de parinți

• Excursie tematică Cultura și istoria orașului Suceava.-120 de elevi și 30 de însoțitori

• Spectacol muzical și concurs –prilejuit Ziua Minorităților Naționale-200 de participanți.



Inființarea a 6 cluburi de educație nonformală, pentru un număr de 120 de elevi, aflați in vulnerabilitate educațională și socială, derularea de activități extrașcolare in zilele de sambata și duminică, timp in care vor primi și o masă calda, rechizite și... citeste mai mult

