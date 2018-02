Clubul Sportiv Colţea 1920 Braşov reprezintă România în proiectul internaţional Briswa, „The Ball Rolls In The Same Way For All”.

Este vorba despre un proiect iniţiat de Universitatea Sapienza din Roma şi în care sunt implicate şase ţări, Italia, Grecia, România, Bulgaria, Ungaria şi Serbia.

Principalul obiectiv al proiectului este lupta împotriva rasismului de pe stadioane şi din afara lor în zona Balcanilor. Mai exact, iniţiatorii Briswa derulează un studiu de caz în cele şase ţări implicate, cu privire la impactul social al efectelor rasismului.

