Clubul Rapid a sărbătorit, sâmbătă, 95 de ani de la înfiinţare pe Stadionul Giuleşti-Valentin Stănescu în faţa a aproximativ 7.000 de suporteri, în cadrul festivităţii desfăşurându-se şi un meci de fotbal old boys la care au participat formaţiile Rapid Bucureşti şi o selecţionată a României formată doar din foşti jucători rapidişti care au evoluat sub tricolor.

Meciul de fotbal s-a încheiat cu scorul de 3-3, golurile fiind înscrise de Robert Ilyeş (3) pentru Rapid Old Boys şi de Florin Constantinovici (2) şi Florin Şoavă pentru România.... citeste mai mult

