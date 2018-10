Edinson Cavani (31 de ani) pare că s-a săturat de situaţia de la PSG şi e tentat de o plecare de la campioana Franţei, iar spaniolii de la AS anunţă că drumul golgheterului uruguayan ar putea continua în Primera Division, la Atletico Madrid.

Mare fan al vârfului pe care a mai încercat să-l aducă în capitala Spaniei şi în trecut, Diego Simeone vrea să profite de situaţia creată sub comanda lui Thomas Tuchel şi să dea marea lovitură pe piaţa transferurilor. Chiar dacă are 31 de ani, Cavani rămâne un jucător de top, iar francezii l-ar putea vinde fie în iarnă, fie în vara lui 2019, contractul său urmând să expire în 2020.

