Cloud ERP: gestionarea in mediul online a datelor unei companii Cloud ERP este o metoda specifica de planificare a resurselor unei companii, prin simpla utilizare a serviciilor de cloud computing, pentru a contribui la o mai buna organizare a datelor.

Datele pot fi raspandite in fiecare dintre departamentele companiei, in acest fel procesele devenind cu mult mai flexibile. Foarte multe companii de pe glob folosesc software-ul Enterprise Resource Planning (ERP), solutiile pe care acest soft le ofera fiind gazduite cu ajutorul serverului unei companii, care va avea grija sa il actualizeze regulat.

Aplicatiile ERP pot include, printre altele, module pentru acele aspecte... citeste mai mult

azi, 10:09 in IT&C, Vizualizari: 56 , Sursa: Manager in