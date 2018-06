O străveche zicală românească spune că „dacă nu ai un bătrân în casă, să-l cumperi”, iar dacă îl ai, se poate adăuga, să-l cinsteşti pentru vârsta pe care o are.

Vineri, 15 iunie în ultima zi de şcoală a acestui an, la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad a sunat ultimul clopoţel, dar nu pentru elevi, ci pentru profesori. Pentru toţi profesorii pensionaţi după 1990 a fost Clopo­- ţelul Pensionarilor.

La iniţiativa conducerii şcolii, într-un cadru festiv şi extrem de emoţionant alături de profesorii activi şi de cei trei proaspăt pensionari din acest an au fost invitate toate... citeste mai mult