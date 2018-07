"Nu ştiu cum a jucat Liverpool astăzi, cu rezerve sau fără rezerve, însă eu am văzut un lucru: am făcut ce am vrut cu Liverpool. Probabil că englezii l-au văzut pe Cârţu în lojă şi şi-au băgat autobaza în poartă. N-au făcut mai nimic; au avut o...

Mediafax, 2 Decembrie 2010