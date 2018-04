Într-un interviu recent pentru revista Time a spus că una dintre cele mai importante cărţi pe care le-a citit este "Factfulness: Ten Reasons Were Wrong About the World - and Why Things are Better Than You Think" de Hans Rosling.

Precum Enlightenment Now de Steven Pinker, o altă carte preferată a lui Gates, Factfulness utilizează date statistice din diferite surse pentru a arăta că lumea devine un loc mai bun datorită raţionalităţii, ştiinţei şi tehnologiei.

Deoarece Gates este un lider al lumii în care trăim atunci când spune că un set de idei sunt importante ar fi greşit să-l ignorăm. Pe lângă cele două cărţi... citeste mai mult