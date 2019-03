Concret, numai prin dezactivarea unui sistem automat care dădea o eroare şi preluarea comenzii manuale ar fi fost posibilă salvarea avionului, scrie The New York Times. Imediat după defectarea senzorului, piloţii au avut la dispoziţie un timp foarte scurt pentru dezactivarea sistemului automat şi evitarea intrării avionului Boeing 737 Max în picaj necontrolat. Concret trebuia dezactivat Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS), sistem mai puţin cunoscut de piloţii avioanelor prăbuşite, Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:

citeste mai mult

azi, 14:15 in Eveniment, Vizualizari: 20 , Sursa: Adevarul in