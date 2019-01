Oana Roman a trăit clipe de coșmar la primele ore ale dimineții, atunci când a văzut că locuința unei vecine a luat foc.

După ce soțul său a reușit să o scoată pe bătrână din casă, Oana a sunat la 112.

„În faţa blocului nostru a luat foc o casă, unde stă o doamnă în vârstă. Marius s-a dus să o scoată şi să cheme pompierii. Am sunat eu la pompieri, mi-a răspuns, mi-a zis că dacă s-a dus soţul meu de ce a trebuit să mai sun şi eu. Mi-au făcut legătura la pompieri. Am dat adresa şi mi-a zis într-un sictir: bine, am trimis. Şi mi-a închis telefonul. Cam asta e prima mea experienţă de...

