Clint Eastwood pregăteşte drama „The Mule”, primul film din ultimii şase ani în care va juca, iar din distribuţie mai fac parte Dianne Wiest, Bradley Cooper şi Michael Pena, potrivit The Hollywood Reporter.

Eastwood produce şi regizează proiectul, care este primul de la „Trouble With the Curve” (2012) în care va şi juca.

Actorii Laurence Fishburne, Alison Eastwood, Taissa Farmiga şi Ignacio Serricchio s-au alăturat producţiei, ale cărei filmări încep luni în Atlanta.

Povestea filmului este centrată pe Earl Stone, un octogenar falit şi singur, care ajunge să lucreze pentru... citeste mai mult