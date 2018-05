Explicaţia unui CEO: În ultimul an au existat mai multe majorări, inflaţie, curs, salariile medicilor, ceea ce are un impact asupra activităţii medicale.

Marile reţele private de sănătate au majorat tarifele de consultaţii cu 20%, ca o reacţie la majorările de salarii de la stat, în special din sectorul medical. În ultimul an au existat mai multe mă­suri cu impact direct asupra activi­tăţii medicale. Vorbim despre majorări pe toate planurile, de la creşterea ratei inflaţiei, fluctuaţia cursului valutar, până la majorarea... citeste mai mult