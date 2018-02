si cu o crestere de 19% a numarului de operatii chirugicale reconstructive Clinica Zetta a inregistrat in 2017 o crestere de 12% a cifrei de afaceri, la 4,7 milioane de lei si un procent al operatiilor reconstructive efectuate de 49%, in crestere cu 19% fata de 2016. Peste 1.100 de pacienti s-au adresat anul trecut Centrului de Excelenta in Chirurgie Plastica si Microchirurgie Reconstructiva pentru interventii chirurgicale, dintre care 51% au fost operatii estetice si 49% reconstructive, iar aproximativ 100 de persoane au apelat... citeste mai mult