Climatul de consum din Europa a ramas la un nivel stabil. In Romania, asteptarile continua sa scada In primul trimestru din 2018, climatul de consum din Europa a ramas la un nivel relativ stabil. In martie, totusi, climatul de consum analizat de GfK in cele 28 de state membre ale Uniunii Europene a inregistrat un usor declin, ajungand la 20,6 de puncte, dupa ce, in decembrie 2017, stagnase la de 21,1 de puncte.

GfK prognozeaza, pentru acest an, o crestere a consumului casnic din Uniunea Europeana de la 1,5%, la 2%, in termeni reali. Potrivit GfK, atitudinea consumatorilor europeni se dovedeste a fi mai putin optimista, in primul trimestru din 2018,... citeste mai mult