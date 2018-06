Clima ramane blestemul autobuzelor Resitei

Mai puţin şi se împlineşte jumătatea de an de când Reşiţa are parte de autobuze moderne, fie ele şi second hand, şi de un nou operator în subordinea municipalităţii – Transport Urban Reşiţa. Şi dacă asigurarea aerului condiţionat vara a fost un blestem pentru vechiul operator de transport, iată că problema persistă, însă din alte motive. Autobuzele au fost aduse din Olanda, iar clima cu care sunt dotate face faţă vremii de acolo, nicidecum caniculei de la noi.

În vreme ce unii călători tolerează problema în aşteptarea tramvaiului nepoluant, alţii au început să se plângă de temperaturile care sar de 35 de grade în „balenele albastre“. Din glumele de pe... citeste mai mult