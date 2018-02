Clientii Bancii Transilvania vor interactiona cu roboti software Banca Transilvania va implementa un sistem nou, care va presupune interactiunea clientilor sai cu roboti software, in vederea unei abordari inovative, accesibile si performante a relatiilor dintre companie si client.

Proiectul prin care Banca Transilvania va introduce inteligenta artificiala pentru a imbunatati relatiile cu clientii sai, este realizat in parteneriat cu Personetics, o companie de software din Israel. Colaborarea a fost deja semnata, iar sistemul urmeaza sa fie implementat in viitorul apropiat.

Cum se vor folosi clientii Bancii... citeste mai mult