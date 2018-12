In Norvegia, gradul de bancarizare e de 100%. Adica fiecare cetatean din tara respectiva are un cont bancar. In Germania, 95% din cetateni lucreaza prin banci. Mai catre noi, 9 sloveni din 10 au cont bancar. La croati, 6 din 10 au conturi in banci ....

Hot News, 6 Iunie 2016