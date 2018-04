Claudiu Niculescu, antrenorul formaţiei FC Voluntari, a declarat după înfrângerea de la Botoşani că echipa sa nu mai are voie să facă paşi greşiţi având în vedere că lupta în subsolul clasamentului s-a strâns foarte tare. „Suntem trişti pentru că ne-am pus mari speranţe în meciul de aici. Întâlneam o echipă care era cu moralul la pământ, moralul scăzut. O echipă foarte periculoasă, care are în componenţă jucători foarte valoroşi. Doar ghinionul a făcut ca această echipă să nu joace în play-off. Din păcate, nu am reuşit să scoatem nimic din acest joc. Am avut jucători... citeste mai mult