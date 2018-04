Vineri, 13 Aprilie, 23:00

Claudiu Niculescu, tehnicianul lui FC Voluntari, a fost un monument de deznădejde la finalul meciului cu Dinamo, pierdut de ilfoveni cu 2-4. "Lunetistul" a declarat că ia în calcul inclusiv să fie demis de club după rezultatele slabe din ultimele partide.

"Nu e o întâmplare acest rezultat, am făcut atâtea cadouri adversarilor. Am făcut greșeli foarte mari care ne-au costat. Dinamo are jucători foarte buni, de foarte mare calitate și nu au ezitat să ne... citeste mai mult