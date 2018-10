Senatorul PSD Claudiu Manda a declarat luni că referendumul privind revizuirea Constituţiei nu este un eşec al PSD sau al Guvernului, menţionând că obligaţia Executivului a fost numai aceea de a-l organiza.

"Nu este o vină a Guvernului, pentru că am văzut că se cere demisia Guvernului, nu are cum să fie vina Guvernului, pentru că era obligaţia Guvernului de a organiza referendumul, atât timp cât avem o iniţiativă cetăţenească pe de o parte, avem un vot în Parlament pe de altă parte (...). Nu a fost un referendum al PSD. Noi am susţinut atât cât am putut şi noi.... citeste mai mult