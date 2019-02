Claudiu Mandea a prezentat, miercuri, la Punctul de întâlnire, detalii in premieră despre nunta cu Lia Olguța Vasilescu.

"Nunta va fi în două etape: cununia civilă în luna februarie și nunta propriu-zisă în luna martie. Ne-am hotărât undeva la sfârșitul anului să oficializăm și formal relația noastră.

Sigur că urma să conviețuim împreună la un moment dat. Eu am un băiat, doamna Vasilescu are un băiat - va trebui să stăm împreună. Mai avem încă lucruri de făcut, de finalizat lista de invitați și alte detalii de genul acesta", a spus Claudiu Manda.

