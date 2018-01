Claudiu Manda: Consider ca trebuie convocat cat mai repede Comitetul Executiv National al PSD Senatorul Claudiu Manda solicita convocarea CExN, fiind de parere ca "situatia din ultimele zile nu poate astepta pana la CExN de la Iasi".

Captura foto: YouTube Politica "Consider ca trebuie convocat cat mai repede Comitetul Executiv National al PSD. Situatia din ultimele zile nu poate asteapta pana la CExN de la Iasi.

Romanii asteapta de la noi predictibilitate si stabilitate, asteapta punerea in aplicare a programului de guvernare asumat.

Guvernul trebuie sa functioneze ca o echipa unita si sa isi duca la... citeste mai mult

