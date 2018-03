„Noi am primit (de la SRI – n.r) un număr de 65 de protocoale, când am solicitat toate protocoalele, dintre care 64 valide şi unul denunţat. Cel denunţat este protocolul dintre Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi SRI. După care am primit, tot în adresa respectivă, că mai există şi alte protocoale pe care urmează să mi le trimită, dar pe care le vor trimite după ce vor obţine acordul terţei părţi, ceva de genul ăsta. Dar fiind protocoalele cu alte instituţii, au nevoie... citeste mai mult

azi, 20:32 in Social, Vizualizari: 61 , Sursa: Mediafax in