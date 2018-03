Claudiu Manda, șeful Comisiei pentru controlul SRI, a anunțat noi audieri.

”Astăzi am discutat câteva lucruri importante în Comisie. Am informat Comisia că am avut încă o discuție cu directorul SRI și a ajuns la concluzia că toate articolele din protocol pot fi declasificate și prezentate în spațiul public. SRI va trimite către Parchetul de pe lângă ÎCCJ acordul pentru această acțiune. Am informat Comisia și despre o nouă audiere a domnului Coldea și am hotărât ca audierea să fie joi, 5 aprilie la ora 11:00”, a spus Manda.

Știre în curs de actualizare...

