Miercuri, 10 Ianuarie, 22:01

Claudiu Keșeru (31 de ani) a intrat în ultimele 6 luni de contract la Ludogoreț și a vorbit despre posibilele destinații.

"Sunt câteva echipe interesate. Am și propunerea clubului de a semna prelungiriea. Nu mă grăbesc. Sunt în Antalya, în pregătire acum. Nu am luat încă o decizie legată de viitor. Mă simt respectat aici. Am avut o discuție cu antrenorul, a avut viziunea dânsului din care nu ieșea. Văzând cum arăta echipa cu mine pe teren, situația s-a schimbat. Există șanse să prelungesc. Vreau să văd ce soluții mai sunt.

Au fost discuții în Turcia. Am... citeste mai mult