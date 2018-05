CLAUDIA lUGULESCU MERGE LA MONDIALE!

Târgovişteanca este unul dintre arbitrii asistenţi, selecţionaţi pentru Cupa Mondială de Fotbal Feminin U20, din Franţa

Comisia de Arbitri FIFA a desemnat 15 arbitri şi 30 de arbitri asistenti femei pentru a oficia la Cupa Mondială Under 20 (feminin), programată in Franţa, între 5 şi 24 august 2018. Pe lista se află şi o româncă: Petruţa lugulescu. „Asistenta” din Târgovişte îşi adaugă astfel o nouă competiţie importantă in palmaresul său impresionant, informează portalul scoaladearbitri.ro.

azi, 09:15