Am intrat în Anul Centenar! Cum spuneam recent la o întîlnire pe această temă, doresc ca la sfîrşitul acestui an să privesc înapoi cu mîndrie. După cîte văd în jur, cred că am pretenţii cam mari. Fiecare popor care se respectă îşi preţuieşte mersul...

Graiul Maramuresului, 17 Ianuarie 2018