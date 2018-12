Clasicul film al lui Hitchcock, 'To Catch a Thief', va fi adaptat pentru micile ecrane

Clasicul film regizat de Alfred Hitchcock 'To Catch a Thief' (Să prinzi un hoţ), în care joacă Cary Grant şi Grace Kelly, va deveni un serial care va fi filmat timp de un an în Spania şi Argentina şi îl va avea pe Javier Olivares ('El ministerio del tiempo') ca producător executiv, relatează vineri EFE.

În spatele proiectului, a cărui distribuţie încă nu a fost anunţată, se află Paramount Network Espańa şi Viacom International Media Networks Southern and Western Europe.

În acest clasic al lui Hitchcock, Cary Grant joacă rolul lui John Robie, un fost... citeste mai mult