Clasamentul bolilor care ne ucid în fiecare an Zeci de milioane de oameni mor în fiecare an de boli fatale. Cea mai puţin perioculoasă este cancerul, o boală cronică de care tot mai mulţi oameni ajung să sufere. Conform cifrelor de final de an, 57 de milioane de oameni mor anual. Cauzele sunt diverse: decese violente maladii accidente cauze teroriste catastrofe naturale Pe ultimul loc în clasament se află accidentele rutiere, cu 1,73 milioane de decese an de an. Pe locul şase se afla infecţiile tractului respirator, cu 2,38 milioane de... citeste mai mult

ieri, 21:32, Sursa: Adevarul