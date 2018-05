Interviu job: Angajator: Ce experienţă de muncă aveţi? Intervievat: Păi... am făcut ceva voluntariat prin facultate, un internship la firma cutare, dar nu aveau locuri libere şi nu m-au mai angajat... Dar am terminat două facultăţi şi am şi un master...

Adevarul, 18 Septembrie 2014