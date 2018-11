Cel mai mare scor al unui vin românesc in clasamentul Gault&Millau este de 94 de puncte din 100, pentru „Smerenie 2016“ de la crama Oprişor, care a primit şi premiul pentru Cel mai bun vin roşu.

22 de vinuri româneşti au obţinut un scor de +90 de puncte. „Această performanţă demonstrează diversitatea şi complexitatea pieţei, calitatea vinului local şi competitivitatea acestuia”, spun autorii ghidului.

„Vinul românesc are un potenţial în care credem şi acesta este motivul pentru care am...